القبائل تشكل لجاناً شعبية لحماية عمران من الحوثيين

شكل رجال القبائل لجانا شعبية لحماية مدينة عمران (شمال العاصمة اليمنية صنعاء) من ميليشيات الحوثي المسلحة التي تستميت منذ أسابيع لاقتحام المدينة، حسب ما أكدته مصادر محلية في محافظة عمران.

وكان المسلحون الحوثيون حاولوا مطلع الشهر الجاري اقتحام المدينة، غير أن الطيران الحربي تدخل بشن غارات استهدفت عددا من مواقع تمترسهم، ما أدى إلى تراجعهم عن اقتحام مدينة عمران.

ويأتي ذلك في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وقوات من الجيش اليمني مسنودة بمسلحين قبليين يتبعون "حزب التجمع اليمني للإصلاح" في جبل المحشاش وجبل الجنات قرب مدينة عمران.

وفي هذا السياق، ذكرت المصادر المحلية أن مواجهات ضارية اندلعت اليوم الجمعة في جبل المحشاش، تعد الأعنف منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش أجبرت ميليشيات الحوثي على الفرار من قرية بيت شبيل ودار الأيتام الذي كانت قد سيطرت عليه قبل أيام خلال المواجهات المستعرة هناك.