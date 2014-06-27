قتيلان بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في غزة

قتل فلسطينيان، اليوم الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس السابقة التي كانت تدير قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم هذه الوزارة "وصل شهيدان أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي إثر غارة صهيونية على سيارة في غزة".

وأشار إلى أن القتيلين هما أسامة الحسومي (29 عاما) من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ومحمد الفصيح (24 عاما) من مدينة غزة.

وقال أحد شهود العيان: "أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخاً على سيارة مدنية في مخيم الشاطئ في محيط منزل إسماعيل هنية (رئيس وزراء حكومة حماس السابقة)، ما أدى إلى تفحمها واستشهاد من فيها".

وصباحاً جرح خمسة فلسطينيين، أحدهم طفل وصفت جروحه بأنها "خطيرة"، في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة في حكومة حماس السابقة.