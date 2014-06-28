أوكرانيا تمدد هدنة لمدة 72 ساعة حتى 30 يونيو

قال الموقع الإلكتروني الخاص بالرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، إن أوكرانيا مددت، الجمعة، هدنة تلتزم بها القوات الحكومية مع المتمردين الانفصاليين لمدة 72 ساعة حتى العاشرة مساء يوم 30 يونيو.

وجاء إعلان تمديد الهدنة بعد فترة قصيرة من عودة بورشينكو إلى كييف قادما من بروكسل، حيث وقع اتفاقا رئيسيا للتجارة الحرة أثناء قمة للاتحاد الأوروبي.

ويتزامن تمديد وقف إطلاق النار حتى يوم الاثنين القادم مع مهلة حددها زعماء الاتحاد الأوروبي للانفصاليين الأوكرانيين للموافقة على آلية للتحقق من ترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة السيطرة على نقاط التفتيش الحدودية للسلطات في كييف وإطلاق سراح الرهائن وبدء محادثات جادة لتنفيذ خطة السلام التي اقترحها بوروشينكو.