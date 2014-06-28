انتحاريا بيروت.. من مهاجمة الجيش لاستهداف مطعم للحزب

تكشفت معلومات جديدة حول التفجير الانتحاري الذي طال فندق في بيروت الأربعاء الماضي.

وكان شخصان قد عمدا الى تفجير نفسيهما خلال مداهمة قوة أمنية غرفتهما في أحد فنادق الروشة ببيروت، ما أدى إلى مقتل أحدهما (ويدعى عبدالرحمن الثواني، سعودي الجنسية) وإصابة الآخر (ويدعى عبدالرحمن الشنيفي) الذي أوقفته السلطات اللبنانية إثر الحادث.

وخلال التحقيق مع الشنيفي كشف أن شخصاً سورياً أبلغه مع رفيقه (الثواني)، عندما كانا متواجدين في إسطنبول بأن مهمتهما تقضي بمهاجمة الأمن العام أو الجيش اللبنانيين.

وبحسب مصادر صحافية لبنانية، طلب متهم ثالث في الانفجار، يدعى المنذر الحسن وكانت مهمته تزويد الانتحاريين بالمتفجرات، طلب هذا الأخير من الثواني والشنيفي تبديل وجهة الهجوم نحو مطعم معين يرتاده أنصار حزب الله، وقد ذهب الثلاثة واستطلعوا المطعم ومداخله.

وكشف الشنيفي للتحقيق أن "داعش" يبيع نفطاً في سوريا والعراق ويستطيع من خلال ذلك تأمين اﻷموال نقداً لتنفيذ عملياته الإرهابية.

وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن الشنيفي نقل أمس الى مستشفى خاصة ببيروت لفترة، حيث تلقى العلاج اللازم قبل أن يعاد الى مركز التوقيف.

وفي سياق آخر، أكدت المعلومات أن شقيق الثواني كان قد تم توقيفه لدى الأمن العام اللبناني منذ فترة للاشتباه به كإرهابي ثم تم إخلاء سبيله.