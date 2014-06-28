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رئيس اليمن: احتجاجات صنعاء مخطط لإجهاض التسوية

المصدر: العربية.نت
عناصر من الجيش اليمني "أرشيفية"
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أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أنه لن يسمح بأي أعمال عنف من قبل أي طرف، داعيا إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه لمعالجة التوترات والمواجهات الأخيرة في عمران والمناطق المجاورة لها، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين.

وأوضح هادي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن ما حدث من احتجاجات في صنعاء أوائل يونيو الجاري كان حلقة من حلقات مخطط إجهاض العملية السياسية بهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى المربع الأول.

ونوه بأن عمليات ضرب الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وخلق أزمات المشتقات النفطية هي جرائم منظمة تهدف إلى تقويض الأوضاع ومضاعفة معاناة اليمنيين.

كلمات دالّة

#اليمن, #عبد ربه منصور, #القاعدة, #وحدة, #عنف, #صنعاء

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