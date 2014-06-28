قتيلان بغارة جوية اسرائيلية في محيط منزل هنية

قتل فلسطينيان الجمعة في غارة جوية اسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس السابقة التي كانت تدير قطاع غزة.



وقال اشرف القدرة المتحدث باسم هذه الوزارة "وصل شهيدان اشلاء الى مجمع الشفاء الطبي في غارة صهيونية على سيارة في غزة".



واشار الى ان القتيلين هما اسامة الحسومي (29 عاما) من بلدة بيت ?هيا شمال القطاع ومحمد الفصيح (24 عاما) من مدينة غزة.



وقال احد شهود العيان "اطلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية صاروخا على سيارة مدنية في مخيم الشاطئ في محيط منزل اسماعيل هنية (رئيس وزراء حكومة حماس السابقة) ما ادى الى تفحمها واستشهاد من فيها".



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان صحافي ان "سلاح الجو الاسرائيلي استهدف اسامة الحسومي ومحمد الفصيح الناشطين الارهابيين في شمال قطاع غزة".



واشار الى ان القتيلين "شاركا في اطلاق الصواريخ على اسرائيل في الاسابيع الماضية، وشاركا ايضا في العديد من الهجمات الارهابية ضد اسرائيل على مر السنوات القليلة الماضية، وكانا يخططان لمزيد من الهجمات ضد اسرائيل ومواطنيها".



وشدد بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش في البيان على ان اسرائيل "ستواصل ضرب المحرضين ومثيري الشغب بصبر واصرار ودقة".



من جهته اكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون في بيان ان اسرائيل "سترد بحزم على اي اطلاق نار على اراضيها وعلى اي هجوم يستهدف مدنيين او جنودا اسرائيليين كما فعلنا اليوم".