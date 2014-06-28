لبنان.. الإرهابيون يحولون مغارة إلى مصنع أسلحة

كشفت التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني مع بعض "الإرهابين الموقوفين" عن وجود مغارة يستخدمها هؤلاء ورفاقهم لتصنيع العبوات الناسفة.

وأوضح الجيش في البيان أنه "وفي إطار مواصلة مديرية المخابرات تعقب الخلايا الإرهابية، وبنتيجة استكمال التحقيق مع الموقوفين علاء كنعان ومحمود خالد اللذين ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية، اعترف الأخيران بوجود مغارة في منطقة جرود فنيدق، كانا يستخدمانها مع آخرين لإعداد وتصنيع العبوات للقيام بعمليات إرهابية".

وعلى الإثر دهمت قوة من الجيش المغارة المذكورة وعثرت في داخلها على عبوات جاهزة للتفجير، وأسلحة وأقراص مدمجة وعدة شرائح خطوط وأجهزة خلوية، بالإضافة إلى وثائق وكتب تتضمن دروساً في تصنيع المتفجرات.

وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، فيما يستمر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء.