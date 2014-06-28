نجمة بوب نيجيرية تعرض نفسها على جماعة "بوكو حرام"

دفع تباطؤ عملية البحث عن أكثر من 200 فتاة خطفتهن جماعة بوكوحرام النيجيرية مطربة البوب النيجيرية "أدوكاي" لعرض نفسها على جماعة بوكوحرام، مقابل الإفراج عن الفتيات.

وأثار عرض المغنية جدلاً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في العالم، ووجهت دعوة أدوكاي بالترحيب من معظم مستخدمي "تويتر"، فيما شكك البعض الآخر من جدوى تلك الدعوة، التي لن تفيد الفتيات بأي شكل من الأشكال.

من جانبه وصف الرئيس النيجيري حربه ضد عناصر الجماعة المتشددة بالقول إن نيجيريا محبطة وتواجه تهديداً أخطر من الحرب الأهلية.

وتخيم أجواء اليأس والإحباط على عملية إنقاذ الفتيات النيجريات اللواتي اختطفتهن جماعة بوكوحرام المتشددة.

فمن دون أية بوادر على قرب انفراج الأزمة تأتي اعترافات الرئيس النيجيري بأن بلاده دخلت واحدة من أحلك المراحل في تاريخها، وبكثير من الألم وصف الزعيم النيجيري حربه ضد الجماعة بأنها أسوأ حتى من الحرب الأهلية" ضد انفصاليي بيافرا التي أودت بحياة مليون شخص خلال الستينيات".

ومع مزيد من التهديدات التي باتت تشكلها الجماعة على أمن واستقرار البلاد أعلن الجيش النيجيري القضاء على أكثر من 50 عنصراً يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة بوكوحرام خلال اشتباكات بولاية "بورنو" شمال شرق البلاد، حيث اختطفت الفتيات.

في المقابل أعلنت واشنطن تقليص دورياتها الجوية بحثاً عن المختطفات.

وذلك بعد أن زادت دول أخرى من الدعم المقدم لنيجيريا، مشيرة إلى أن هذه الطلعات تجري الآن بشكل متقطع.

وذكرت أن عمليات جمع المعلومات بشكل عام لم تنتهِ، كما أشارت إلى عمليات إضافية تجريها بريطانيا وفرنسا.