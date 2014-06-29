بوتين يدعو الرئيس الأوكراني لتمديد وقف إطلاق النار

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، نظيره الأوكراني بترو بوروشنكو إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي تنتهي مهلته الاثنين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي ضم أيضاً المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وقال الكرملين في بيان نشر بعد الاتصال الهاتفي إن "دعوة وجّهت الى بوروشنكو كي يمدد العمل بوقف إطلاق النار لفترة أطول".

وأعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجريا الأحد محادثة هاتفية "لأكثر من ساعتين" مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشنكو، وذلك عشية انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه تم خلال هذا الاتصال الهاتفي، الثاني خلال أربعة أيام، التشديد على "أهمية تحقيق تقدم ملموس نحو استقرار الوضع الأمني على الأرض، وتمديد وقف إطلاق النار، وتطبيق خطة السلام" التي قدمتها أوكرانيا.

وفي كييف أعلن الرئيس الأوكراني أنه سيبحث مجدداً الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيريه الفرنسي والروسي وكذلك مع المستشارة الألمانية الوضع في البلاد.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال مكالمة الأحد على إجراء هذا الاتصال الجديد قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة الهدنة التي أعلنتها كييف مع المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد.