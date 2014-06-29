ترشيح إحسان أوغلي للانتخابات الرئاسية في تركيا

سمّى أبرز حزبين معارضين تركيين، الأحد، رسمياً رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً أكمل الدين إحسان أوغلي مرشحهما المشترك إلى الانتخابات الرئاسية.

ويحاول حزب الشعب الجمهوري "اشتراكي ديمقراطي"، وحزب العمل القومي التصدي لحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يتوقع أن يؤكد ترشيحه، الثلاثاء، لاقتراعي العاشر والرابع والعشرين من أغسطس.

وقدم ممثلو الحزبين المعارضين وثائق مرشحهم المشترك الأحد خلال اجتماع مع رئيس البرلمان التركي جميل جيجك، وبذلك أصبح إحسان أوغلي أول مرشح يخوض رسمياً غمار السباق إلى الرئاسة.

غير أن فرص هذا المثقف السبعيني المعروف باعتداله، ولكن غير المعروف لدى عامة الناس، ولم يشتهر بكونه "سياسياً"، تبدو ضئيلة.

وسرعان ما أثار اختيار مثقف انتقادات الأوساط المتمسكة بالعلمانية، رغم أن إحسان أوغلي أعلن صراحة أنه يجب "إبقاء الدين بعيداً عن السياسة".

ووُلد العالم إحسان أوغلي في القاهرة من والدين تركيين، وهو متخرج بشهادة فيزيائي متخصص في تاريخ العلوم، وتولى منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث دعا الى الحوار بين المسيحية والإسلام.

لكن أوغلي مبتدئ في السياسة وانتخب في 2004 في ذلك المنصب بدعم أردوغان وظل فيه حتى يناير الماضي.

وقد انتقد رئيس الوزراء التركي بشدة عدم رد منظمة المؤتمر الإسلامي على الانقلاب العسكري الذي أطاح في يوليو 2013 بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، حليف حكومة أنقرة.