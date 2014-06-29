غارات جوية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت ليل السبت الأحد غارات على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية في قطاع غزة مما ألحق أضرارا بها دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مصدر أمني إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها بشن أكثر من عشر غارات جوية بعد منتصف ليل السبت الأحد وفجر اليوم على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة أسفرت عن إلحاق أضرار كبيرة من دون أن تسجل إصابات".

إلى ذلك، أوضح شهود عيان أن "طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على موقع القادسية للتدريب التابع لسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) وموقع تدريب تابع لحركة الأحرار غرب خان يونس".

وقصف الطيران الإسرائيلي موقعين في رفح هما "سعد صايل التابع لحركة حماس وموقع حطين التابع لسرايا القدس".

وفي رفح أيضا تعرض مصنع للإسمنت لغارة جوية بالصواريخ ما أدى إلى وقوع "أضرار مادية بالغة في المصنع وفي عدد من المنازل المجاورة"، وفق الشهود.

كما قصفت الطائرات الحربية موقعا تابعاً لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قرب محطة لتوليد الكهرباء القريبة من مخيم النصيرات وسط القطاع دون إصابات.

من جهة ثانية أكد مصدر أمني أن "قوات الاحتلال شنت قصفاً مدفعياً على المناطق القريبة من الحدود شرق خان يونس، ما أدى الى اشتعال حرائق في أرض مزروعة وأضرار في منزلين" بالمنطقة نفسها.