فيديو.. ياباني يحرق نفسه في وسط طوكيو

أحرق ياباني نفسه، ظهر اليوم الأحد، في وسط طوكيو بعد أن ألقى خطاباً معارضاً لمشروع رئيس الوزراء شينزو ابي، وفقاً للشرطة وشهادات.

وبحسب صور نشرها المارة على الانترنت، بدا الرجل البالغ الخمسين أو الستين من العمر يسكب البنزين على نفسه ويشعل النار. وكان يجلس في موقع مرتفع خارج محطة قطارات شينجوكو، أحد الاحياء التجارية الاكثر اكتظاظا في العاصمة.

ووفقاً للصور التي نشرت على الانترنت، تجمع مئات الفضوليين امام المكان. وأضافت الشرطة أن الرجل، الذي ربما سقط وهو يحترق، نُقل الى المستشفى، لكن لم تعرف على الفور خطورة إصابته.

وبحسب عدة شهادات ووسائل الإعلام اليابانية، تحدث الرجل عبر مكبر للصوت لمدة ساعة قبل أن يحرق نفسه معرباً عن معارضته قرار رئيس الوزراء توسيع اطار مهمات القوات اليابانية للدفاع الذاتي.

ويسعى رئيس الوزراء الى تعديل الدستور السلمي لليابان للسماح للقوات المسلحة بالتدخل لدعم بلد حليف وهو ما يحظره الدستور حالياً.