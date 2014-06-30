الجيش الباكستاني يشن هجوما بريا على طالبان والقاعدة

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين أنه بدأ هجوما بريا للقضاء على معاقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في معقلهم الرئيسي بالمنطقة القبلية شمال غرب باكستان، وذلك في مرحلة ثانية من حملة أطلقت قبل أسبوعين.

وقبل بدء هذا الهجوم البري في وزيرستان الشمالية الذي سبقه قصف جوي استمر أسبوعين، نصح الجيش كل سكان هذه المنطقة القبلية بمغادرتها في أسرع وقت ممكن. ونزح حوالي نصف مليون مدني، أي الغالبية العظمى من السكان، من المنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا: "بعد إجلاء كل السكان المدنيين، بدأت العمليات البرية اليوم في ميرانشاه. ودخل جنود الى المدينة لتفتيش المنازل".

وقال مسؤول عسكري آخر إن "الجنود يتوجهون نحو السوق الأساسي في ميرانشاه هذا الصباح، بعدما دمروا مخابئ للمتمردين عبر قصف مدفعي. وتجري العملية بواسطة الدبابات وآليات مدرعة أخرى". وأضاف أن "الجنود سيطروا أيضا على المستشفى المدني في ميرانشاه".

وليل الأحد الاثنين دمرت مقاتلات باكستانية أيضا ستة مخابئ للمتمردين في منطقة مير علي ما أدى الى مقتل 13 مقاتلا بينهم أجانب.

وذكربيان الجيش الباكستاني أنه منذ بدأ العملية العسكرية في 15 يونيو الماضي لقي 376 إرهابيا مصرعهم وإستسلم 19 آخرون لقوات الأمن، بينما تم تدمير 61 مخبأ.

وأقر الجيش بمقتل 17 من جنوده، فيما تدعي حركة طالبان باكستان أن جل قتلى العميلة العسكرية من المدنيين، ولا يمكن التحقق من حصيلة العملية من مصادر مستقلة حيث يفرض الجيش طوقا أمنيا وتعتيما حول مسرح العملية العسكرية.

وواصلت السلطات الباكستانية فرض حظر التجوال في قطاع شمال وزيرستان بعد مهلة للسكان للنزوح عن مسرح العملية العسكرية، فيما يعزز الجيش من إحكام قبضته حول المواقع المحتملة للمسلحين في بلدات وقرى شمال وزيرستان

وفي غضون ذلك، تكثف الحكومة والمؤسسات المحلية والدولية جهودها لإيواء نحو 460 ألف نازح جراء العملية العسكرية فروا إلى المقاطعات والمدن المجاورة لشمال وزيرستان، يضاف إليهم نحو 900 ألف نازح فروا من العمليات العسكرية السابقة وسط حالة من التذمر وإنتقادات أحزاب المعارضة لسوء الأداء الحكومي والمخاف من إنتشار الأمراض والأوبئة ومنها مرض شلل الأطفال، فيما يقدر عديد النازحين نحو أفغانستان بنحو مائة ألف يعانون من شح المعونات.

كما رفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب الأمني في مختلف المدن و على رأسها العاصمة إسلام آباد، حيث تم نشر تعزيزات من الجيش وقوات الدرك حول المطارات والمرافق الحساسة في كبريات المدن تحسبا لأي طارئ، وكانت حركة طالبان باكستان توعدت بالرد بقوة على العملية العسكرية.