حماس تتوعد برد عنيف في حال التصعيد الإسرائيلي

توعّدت حركة حماس، الاثنين، بأنها ستفتح "أبواب جهنم"، على إسرائيل إذا أقدمت على أي تصعيد، وذلك إثر إعلانها العثور على جثث الإسرائيليين الثلاثة المفقودين واتهامها الحركة بقتلهم.

وقال سامي أبوزهري، المتحدث باسم حماس: "إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على أي تصعيد أو حرب فإن أبواب جهنم ستفتح على المحتلين".

وأضاف أبوزهري أن "قصة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة تعتمد على الرواية الإسرائيلية فقط، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يستند لهذه الرواية لتبرير حربه الواسعة ضد شعبنا وضد المقاومة وضد حماس".

وشدد على أن "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لا تخيفنا، وعليه أن يدرك عواقب أي حرب يمكن أن يرتكبها على شعبنا".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية عن التصعيد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول قلب الصورة، وعليه أن يدرك أن تهديداته لا تخيف حماس وإذا أقدم على حرب على غزة فإن أبواب جهنم ستفتح عليه".

ورداً على مقتل الإسرائيليين الثلاثة دعا نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون في وقت سابق إلى عملية تهدف إلى "القضاء على حماس".

وأضاف "يجب هدم منازل الإرهابيين وتدمير مخازن أسلحتهم.. مهمتنا لن تكتمل إلا بردع كل المنظمات الإرهابية عن قتل الإسرائيليين".