شريف: العملية العسكرية في شمال وزيرستان مستمرة

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بالمضي في العملية العسكرية في قطاع شمال وزيرستان القبلي، حتى القضاء على جميع الإرهابيين المحليين والأجانب من دون تمييز وفرض هيبة الدولة في مناطق الحزام القبلي.

ونفى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الانطباع بأن الحكومة شنت العملية العسكرية على عجل أو بضغط من الجيش، حيث أخذت الحكومة على عاتقها المسؤولية الكاملة في شنّ عملية "ضرب العضب".

عملية طال انتظارها

وأضاف البيان أن شنّ العملية العسكرية جاء بعد تمحيص ومشاورات مستفيضة، مشيراً إلى عزم الحكومة البدء في عملية تنمية لمناطق الحزام القبلي فور انتهاء العملية العسكرية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن أنه بدأ هجوماً برياً صباح أمس الاثنين بدعم من الدبابات والمدرعات على بلدة ميران شاه، كبرى مدن شمال وزيرستان، بعد نزوح السكان عنها، ولتطال بقية المدن والأرياف والمناطق الحدودية والجبلية في شمال وزيرستان، وجاء الهجوم بعد أسبوعين من القصف الجوي والمدفعي المكثف على مواقع المسلحين.

يذكر أن باكستان رفضت مراراً، خلال السنوات الماضية، الضغوط الغربية لشن عملية عسكرية في شمال وزيرستان التي تعتبر معقلاً لجماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وحركة طالبان الأفغانية.

وجاءت العملية الأخيرة إثر فشل عملية الحوار مع حركة طالبان باكستان، وبعد هجمات دامية للمسلحين لعل أبرزها الهجوم على مطار كراتشي الدولي الشهر الماضي.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل391 عنصراً في صفوف المسلحين واستسلام 19 آخرين، إضافة إلى تدمير 65 مخبأ، بينما أقر الجيش بمقتل 19 من جنوده.

ضرورة تعاون أفغانستان

وفي سياق متصل، جددت باكستان طلبها من أفغانستان تسليم أو القضاء على زعيم حركة "طالبان-باكستان"، الملا فضل الله، الذي تتهمه إسلام آباد بقيادة الحركة من داخل الأراضي الأفغانية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصم باجوا، في موجز صحافي لعدد من وسائل الإعلام، أن السلطات في بلاده بحثت مسألة ملاذات المسلحين في ولايتي كونر ونورستان في أفغانستان على مستوى القياديتين السياسية والعسكرية في كابل.

وأشار إلى أن بلاده لا تزال تنتظر من السلطات الأفغانية عمل ما يلزم. كما أعرب باجوا عن أمله في قيام كابل بتعزيز أمن الحدود لمنع فرار المسلحين إلى الأراضي الأفغانية، وهو ما يعتبره مراقبون حاسماً لنجاح العملية العسكرية الباكستانية.

كما أكد باجوا على أن العملية العسكرية باكستانية بامتياز وتتم من دون أي دعم خارجي، مجدداً رفض بلاده لضربات الطائرات الأميركية من دون طيار.

ورداً على سؤال للصحافيين، شدد باجوا على أن عملية "ضرب العضب" تستهدف كافة الجماعات المسلحة من دون تمييز، في إشارة إلى شبكة حقاني وحركة طالبان الأفغانية. وأضاف أن العملية ستستمر حتى القضاء على كل إرهابي له ملاذ في شمال وزيرستان، على حد وصفه.