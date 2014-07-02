الكويت.. توقيف مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء

المصدر: الكويت – قناة العربية ، فرانس برس

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، بحبس النائب السابق مسلم البراك، احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة عشرة أيام بعد استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء.

وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا باختلاس الأموال العامة كما وجه اتهامات للقضاء أيضا. فتقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد ببلاغ ضد البراك.

واستجوبت النيابة العامة البراك خلال الليل لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء الأربعاء لمزيد من الاستجواب، إلا أنها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا عشرة أيام.

وكان البراك اعتبر قبل استجوابه أن النيابة العامة ليست محايدة لآنها مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.

وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة ان تأمر بحبس الشخص عشرة أيام قابلة للجديدة ثلاث مرات كحد أقصى.

وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة الى التظاهر.

