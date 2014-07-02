استطلاع: الخوف يتصاعد من التطرف بالدول الإسلامية

أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء في أميركا إلى تصاعد الخوف من التطرف الإسلامي في الدول التي تقطنها اغلبية اسلامية من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا.

وبحسب الاستطلاع الذي اجراه المعهد الاميركي "بيو" تطور هذا الخوف منذ عام بفعل الحرب في سوريا التي تشارك فيها حركات اسلامية مثل "دلعش" وكذلك الهجمات الدموية التي تشنها حركة بوكو حرام النيجيرية.

واجري الاستطلاع من 10 نيسان/أبريل إلى 25 آيار/مايو على شريحة من أكثر من 14200 شخص في 14 بلدا اسلاميا أي قبل الهجوم الكاسح الذي شنته "داعش" في التاسع من حزيران/يونيو على العراق.

وفي لبنان، عبر 92% من الاشخاص الذين سئلوا رأيهم عن خوفهم من صعود التطرف الاسلامي، وهذا رقم اكبر بـ11 نقطة نسبة إلى 2013 وموزع تقريبا بالتساوي بين الطوائف الشيعية والسنية والمسيحية في البلاد.

ويزيد القلق ايضا في الأردن وتركيا حيث اعرب حوالى 62% من الأردنيين عن قلقهم من التطرف الاسلامي بزيادة 13 نقطة نسبة إلى 2012.

أما في تركيا، فـ 50% من الذين سئلوا عن رأيهم قالوا بأنهم خائفون من التطرف الإسلامي بزيادة 18 نقطة نسبة إلى 2012.

أما في آسيا، اعربت أغلبية كبيرة في بنغلاديش (69%) وباكستان (66%) وماليزيا (63%) عن قلقها من التطرف الاسلامي.

وفي أندونيسيا التي تعتبر من أكبر الدول الاسلامية، اعرب 40% عن قلقهم من التطرف الاسلامي.

وفي نيجيريا اعرب 79% عن معارضتهم لبوكو حرام كما اعلن 59% من الباكستانيين انهم يكرهون طالبان.

واعربت أغلبية من الفلسطينيين (53%) عن معارضتها لحركة حماس فيما تصل نسبة المعارضة في غزة إلى 63%.



واعتبر 46% من الفلسطينيين العمليات الانتحارية على مدنيين مبررة، فيما كانت النسبة 70% في عام 2007.

