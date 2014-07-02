8 قتلى في عملية انتحارية ضد حافلة عسكرية في كابول

أدت عملية انتحارية استهدفت حافلة للجيش الأفغاني إلى مقتل 8 ضباط واصابة 13 آخرون بجروح الأربعاء في كابول، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.



وكتب صديق صديقي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن "وزارة الداخلية تدين بشدة الاعتداء الإنتحاري ضد آلية للجيش الوطني الأفغاني في كابول".



وأوضح صديقي أن القتلى كانوا على متن حافلة للقوات الجوية في غرب العاصمة الافغانية.

وتبنت حركة طالبان الافغانية العملية وأكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع "تويتر" مقتل ركاب الحافلة الذين تتراوح أعدادهم بحسبه بين 25 و30 شخصا، مع الاشارة إلى أن حركة طالبان غالبا ما تبالغ في حصيلة الهجمات من هذا النوع.



وأوضح المتحدث أن الاعتداء نفذه مقاتل انتحاري يدعى الملا رحمة الله ومتحدر من ولاية زابل أحد معاقل طالبان في جنوب البلاد.

وقد وصل راجلا وفجر سترة متفجرة كان يرتديها.



وتعود آخر عملية انتحارية في كابول إلى 7 حزيران/يونيو حين استهدف انفجاران موكب المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالله عبدالله ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا بينهم عدد من عناصر فريقه.

