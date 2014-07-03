بريطانيا تشدد أمن المطارات خشية تفجيرات

شددت بريطانيا الإجراءات الأمنية في مطاراتها، اليوم الخميس، بعدما عبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من تطوير عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا واليمن قنابل يمكن تهريبها إلى داخل طائرات.

وقالت وزارة النقل البريطانية "لقد اتخذنا قرارا بتشديد بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بالملاحة الجوية ومن المفترض ألا يعاني أغلب المسافرين من انزعاج ملحوظ".

وطلبت الولايات المتحدة تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات الخارجية التي تسير رحلات مباشرة دون توقف إلى مدنها.

ويأتي هذا الطلب بعد إعلان مصادر أمنية أميركية أنها تعتقد أن صانعي قنابل من جبهة النصرة -فرع تنظيم القاعدة في سوريا- وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن يعملون معا لتطوير متفجرات لا يمكن رصدها بأنظمة الفحص الموجودة حاليا في المطارات.

وأضافت المصادر أن القلق الرئيسي يتعلق بإمكانية أن تحاول جماعات متشددة تفجير طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة أو أوروبا بإخفاء قنابل مع مقاتلين أجانب يحملون جوازات سفر غربية ومكثوا وقتا مع فصائل مسلحين إسلاميين في المنطقة.

وامتنعت المتحدثة باسم وزارة النقل البريطانية عن إعطاء أي تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات الأمنية وما إذا كان تشديدها على صلة بالمخاوف الأمنية الأميركية.

ويستقبل مطار هيثرو البريطاني ما يربو على 191 ألف مسافر يوميا وهو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في العالم والأول في أوروبا.