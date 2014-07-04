عائلة الفتى الذي قتله مستوطنون ترفض استلام جثمانه

أعلنت اسرائيل انها ستمنع الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن خمسين سنة من الرجال واربعين سنة بالنسبة للنساء من الدخول الى القدس لتادية صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الاقصى.

وياتي القرار الإسرائيلي في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عدد من أحياء مدينة القدس، احتجاجا على مقتل فتى فلسطيني على ايدي مستوطنين اسرائيليين..

واستمرت تلك المواجهات في وقت يسيطر جو من التوتر على القدس الشرقية مع رفض عائلة القتيل الفتى المقدسي محمد ابو خضير استلام جثمانه من الحكومة الاسرائيلية قبل ان تقر بأن دافع الجريمة قومي.

وحمّلت أسرة أبو خضير اجهزةَ الامن الاسرائيلية مسؤولية تأخير تسليم الجثمان مؤكدة انها لن تقيم جنازته في ساعات الليل المتأخره.

