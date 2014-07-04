غارات سورية تقتل 4 قرب بلدة عرسال اللبنانية

قالت مصادر أمنية لبنانية اليوم الجمعة إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في غارات جوية شنتها القوات السورية خلال الليل على الجبال والوديان الواقعة قرب بلدة عرسال اللبنانية.

ويمثل الهجوم أحدث حالة لامتداد العنف عبر الحدود بين البلدين.

ووقعت خمس غارات جوية قرب عرسال وهي منطقة متعاطفة مع المعارضة السورية.

وتقع أعمال عنف بصورة منتظمة في المناطق المحيطة بعرسال. وفي يناير كانون الثاني قتلت صواريخ أطلقت من سوريا سبعة على الأقل وأصابت 15 في البلدة.

ويكافح لبنان الذي مزقته حرب أهلية بين 1975 و1990 لينأى بنفسه عن الصراع السوري الدائر منذ ثلاث سنوات والذي أذكى التوترات الطائفية في أنحاء المنطقة.

وأثار الصراع السوري انقسامات طائفية داخل لبنان الذي شهد سلسلة من تقجيرات السيارات الملغومة في الأسابيع الماضية ضرب بعضها العاصمة بيروت.

