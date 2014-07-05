الداخلية الكويتية: سنجابه بحزم أعمال العنف والشغب

حذرت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة من أنها "ستجابه بكل حزم" أي أعمال عنف وشغب من قبل المحتجين بعد ليلتين من المواجهات مع متظاهرين يطالبون بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.



وقالت الوزارة في بيان أنها "ستجابه بكل حزم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض (...) وستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد".



وتحدثت معلومات عن تنظيم تظاهرات أصغر في مناطق أخرى من الكويت.



وقالت وزارة الداخلية من جهتها أن "مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب (...) تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح" مما ادى الى "زعزعة الأمن" في المنطقة التي جرت فيها.



وتحدثت عن "إثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين" واغلاق عدة طرق أخرى و"تكسير احد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق تم السيطرة عليها".



ووصفت الوزارة التظاهرة "بغير القانونية وتخالف القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات"، مشيرة الى انه تم توقيف 13 شخصا.