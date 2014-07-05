الصومال.. سقوط 4 قتلى في تفجير قرب مقر البرلمان

انفجرت سيارة مفخخة السبت بالقرب من البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، اليوم السبت، مما أوقع أربعة قتلى على الأقل، بحسب الشرطة وشهود عيان.

وقال محمد ايدلي وهو ضابط في الشرطة: "رصدت سيارة محشوة بالمتفجرات بالقرب من البرلمان حيث انفجرت. وقع ضحايا لكن ليست لدينا تفاصيل في الوقت الحاضر".

وأفاد شهود عيان وعناصر في الشرطة في المكان عن سقوط قتلى والعديد من الجرحى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت سلسلة عمليات ضد المؤسسات الصومالية خاصة البرلمان.

وفي أواخر مايو قاموا بتفجير سيارة مفخخة أمام سياج البرلمان ثم اقتحموا المبنى مما أدى الى سقوط عدد من القتلى.

وفي تلك الآونة وصف متحدث باسم حركة الشباب البرلمان بأنه "منطقة عسكرية" و"هدف مشروع".

وتبنت حركة الشباب أيضا الخميس الماضي، اغتيال نائب وقتل حارسه الشخصي عند مدخل أحد الفنادق.