غارات للطيران اليمني لمنع تقدم الحوثيين لـ"عمران"

قال مراسل "العربية" في اليمن إن الطيران اليمني يشن غارات على الحوثيين لمنعهم من التقدم إلى وسط مدينة عمران.

وأشار مراسل "العربية" إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش مسنودة بمسلحين قبليين في الأحياء الشمالية الغربية لمدينة عمران وشملت الاشتباكات شارع الأربعين، وبيت بادي، وحي شبيل وشارع حجة وبالقرب من مباني كلية التربية حيث يحاول الحوثيون التقدم نحو المقر الرئيس لمعسكر اللواء 310 مدرع الذي يقوده العميد حميد القشيبي.

وأكد سكان محليون في المدينة أن قذائف مدفعية سقطت على مباني سكنية وسط المدينة وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين لم يعرف عددهم بعد. كما أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين نفذوا هجومات أخرى متزامنة استهدفت جبل المحشاش ومنطقة الضبر شمال المدينة ونقطة الورك عند المدخل الشرقي، كما يجري تبادل القصف المدفعي بين بعض مواقع الحوثيين موقع سودة عدان عند المدخل الجنوبي للمدينة.

ويأتي تجدد المواجهات في مدينة عمران ومحيطها وتوسعها إلى محافظة الجوف المجاورة شمال العاصمة صنعاء وسط تبادل اتهامات بين الحوثيين ومسلحين قبليين موالين للتجمع اليمني للإصلاح برفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وخرقه في أكثر من جهة.

وأفادت مصادر قبلية وعسكرية في محافظة الجوف أن أكثر من ثلاثين عنصرا من جماعة الحوثي ومسلحين قبليين وجنود جيش قتلوا خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح الجمعة في منطقة الصفراء التابعة لمديرية مجزر على الطريق الرئيس الرابط بين محافظة الجوف وصنعاء.

وأكدت مصادر محلية أمنية وقبلية أن من بين القتلى ما لا يقل عن خمسة عشر عنصرا من مسلحي جماعة الحوثي، وثمانية من رجال القبائل وستة جنود، وتمكن الجيش من استعادة السيطرة على نقطة تفتيش على طريق الجوف – صنعاء، وموقع عسكري كان الحوثيون قد استولوا عليهما في العام 2011.