فيديو يصور اختطاف الفتى الفلسطيني "محمد"

نشرت صحيفة الغارديان فيديو قالت إنه لعملية اختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عاما) والذي تم قتله بعد اختطافه، ويبدو في الفيديو "كاميرا بعيدة" أن محمد كان يمشي في الشارع عندما وقفت سيارة بجانبه للحظات، ومن ثم أكملت سيرها في حين اختفى هو، ما يؤكد أنه اختفى داخل السيارة.

والفيديو المصور بالأبيض والأسود وبالتالي لا يمكن معرفة لون السيارة بالنسبة للأشخاص العاديين، وإنما الموضوع يحتاج لخبراء لتحديد لونها ونوعها.

واشتبك فلسطينيون غاضبون أمس لخطف ومقتل محمد على يد من يعتقدون أنهم يهود متطرفون مع الشرطة الإسرائيلية في القدس اليوم الجمعة أثناء تشييع الأخير إلى مثواه الأخير.

وهتف مئات من المشيعين "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" خلال جنازة محمد ابو خضير بعد صلاة أول جمعة من شهر رمضان.

وحمل المشيعون جثمان ابو خضير ملفوفا بالعلم الفلسطيني وجابوا به شوارع القدس الشرقية فيما كان متظاهرون فلسطينيون في مناطق أخرى من المدينة يرشقون الشرطة الإسرائيلية بالحجارة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.



