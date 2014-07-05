15 قتيلاً في انفجار سيارة يقودها انتحاري بالعراق

قتل 15 شخصاً على الأقل بينهم جنود، وأصيب 25 بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري الجمعة، عند مدخل مقر عسكري الى الجنوب من مدينة سامراء العراقية، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة ومصادر طبية.



وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة سامراء: "قتل 15 شخصا هم جنود ومتطوعون في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل مقر عسكري".



وأكد طبيب في مستشفى سامراء حصيلة ضحايا هذا الهجوم الانتحاري.



وغالبا ما يشهد محيط مدينة سامراء التي يشكل السنة غالبية سكانها، تفجيرات وهجمات تستهدف قوات الجيش وعناصر الأمن.



وتضم سامراء واحدة من أهم العتبات الشيعية المقدسة هي مرقد الإمامين علي الهادي وحسن العسكري، الذي دمرت قبته ومئذنتاه في تفجيرين عام 2006، ما دفع البلاد نحو حرب طائفية بين السنة والشيعة قتل فيها الآلاف.