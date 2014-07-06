إسرائيل تعتقل 6 أشخاص لعلاقتهم بمقتل أبو خضير

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية "متطرفين يهود" في إطار عملية التحقيق في خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس الشرقية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "يبدو أن الأشخاص الذين اعتقلوا في القضية ينتمون إلى جهات يهودية متطرفة" بينما ذكر موقع صحيفة هآرتس الإلكتروني أنه تم اعتقال ستة أشخاص لعلاقتهم بمقتل الشاب.

ولم ينشر الموقع أي تفاصيل إضافية حول هويات المعتقلين، ولكنه وصف الاعتقال "بالتطور الكبير".

وما زالت تفاصيل القضية تخضع لأمر حظر نشر مشدد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت الأحد أن "هناك مؤشرات وعلامات تعزز وجود دوافع قومية وراء مقتل الفتى أبو خضير"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان الفتى محمد 16 عاماً، اختطف فجر الأربعاء ثم عثر على جثته وهي محروقة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين غاضبين والجيش الإسرائيلي في مختلف أحياء مدينة القدس لأربعة أيام على التوالي.

وامتدت هذه المواجهات لتشمل مدناً وبلدات عربية داخل إسرائيل.