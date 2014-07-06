اليمن.. مقتل 6 جنود في كمين للقاعدة في أبين

أعلن مصدر عسكري يمني، لوكالة "فرانس برس" أن ستة جنود قتلوا، اليوم الأحد، في كمين نصبه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة في جنوب البلاد.

وذكر المصدر أن الكمين استهدف مركبة للجيش في ضواحي بلدة المحفد، في محافظة أبين الجنوبية، التي تعد من أبرز معاقل التنظيم والتي سبق أن شنت فيها القوات المسلحة حملتين لطرد التنظيم المتطرف.

وقال المصدر نفسه إن "المسلحين اعترضوا المركبة أثناء مرورها في الشارع العام وأطلقوا عليها النيران من أسلحة رشاشة، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن المركبة وعددهم ستة".

وأشار المصدر إلى أن المسلحين قاموا بأخذ أسلحة الجنود بعد تصفيتهم.