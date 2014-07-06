طائرات إسرائيلية تهاجم عشرة أهداف في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت عشرة مواقع يستخدمها نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأحد، رداً على الهجمات الصاروخية المستمرة من القطاع.

وكانت منصات إطلاق صواريخ ومنشأة لتصنيع الأسلحة من بين ما استهدفته الغارات الجوية.

جاءت الغارات بعد أن اعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخاً أطلق في وقت متأخر من مساء أمس السبت على مدينة بئر السبع الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: "بعد الإطلاق المستمر للصواريخ على مجتمعات إسرائيلية في الجنوب، استهدفت طائرات إسرائيلية عشرة مواقع إرهابية في وسط وجنوب قطاع غزة". ولم ترد تقارير فورية بسقوط ضحايا جراء الغارات الجوية.

وكانت إسرائيل قد عززت القوات البرية على طول الحدود مع غزة يوم الخميس الماضي، ما يشير إلى أن الهجوم البري على غزة خيار مطروح إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.