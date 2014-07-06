عاهل البحرين: قتلة رجل الأمن أعداء الله والوطن

أكد عاهل البحرين أن الإرهاب لن ينال من مسيرة مملكة البحرين، معلناً أن الذين يتآمرون على سلامة المملكة، ولا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم ومنها القتل، سوف يمثلون أمام العدالة وسينالون الجزاء العادل، وخاصة أن ارتكابهم هذا الجرم البشع يأتي في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، الذي لم يلمس من نفوسهم أي سمة من سمات الخير والتوبة والإيمان.

وقال العاهل في برقية بعث بها إلى وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة، إن رجل الأمن "محمود فريد ذهب ضحية الغدر من قبل أعداء الله والوطن، وإننا نستنكر ببالغ الأسى هذه الجريمة الشنعاء وندين الإرهاب بأشكاله كافة".

من جانبها، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية "إن المعارضة تدين حادث مقتل رجل الأمن في قرية العكر الشرقي من جهة وتبرر من جهة أخرى أسباب القيام به"، مشيرة إلى أنه لا قيمة لهذه الإدانة، وإن المعارضة تقدم نفسها ممثلاً لهذه الفئات التي ترتكب هذه الحوادث، وإن كانت تدين هذه العمليات فعلاً، فعليها أن توقفها، وعليها أن تسميها باسمها الحقيقي كعمليات إرهابية.

يذكر أن قرية العكر الشرقي - وهي مسرح حادثة مقتل رجل الأمن محمود فريد - تعتبر أحد معاقل الحركات الراديكالية وقد شهدت سابقاً أكثر من محاولة لاستهداف رجال الأمن البحرينيين، مما خلف قتلى وجرحى.