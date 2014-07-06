غارات للطيران السوري على بلدة عرسال اللبنانية

شنّ الطيران الحربي السوري غارات جوية على محيط بلدة عرسال اللبنانية، مستهدفاً "تجمعات لمسلحين" اليوم الأحد، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة في خبر أول: "أغار الطيران الحربي السوري على تجمعات لمسلحين في منطقة وادي الخيل في عرسال، مستهدفاً تحركاتها بأربعة صواريخ أرض-جو".

ثم أوردت خبراً ثانياً أفاد أن الطيران السوري "يواصل إغارته على محيط عرسال، مستهدفاً تجمعات مسلحة، وقد نفذ غارتين جديدتين على منطقة الرهوة". وأصدر الجيش اللبناني بياناً أكد فيه نبأ الغارات.

وتملك عرسال ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالاً مع المعارضة السورية، حدوداً طويلة مع منطقة القلمون السورية يصعب ضبطها، بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجرداء وانتشار المعابر غير القانونية الوعرة عليها.

وسيطرت القوات النظامية السورية مدعومة بحزب الله اللبناني في منتصف أبريل بشكل شبه كامل على منطقة القلمون، بعد معارك عنيفة استمرت أشهرا.