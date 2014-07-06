نتنياهو يدعو حكومته إلى ضبط النفس حول الوضع في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حكومته إلى ضبط النفس في التعامل مع الأوضاع المتوترة مع قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "التجربة أثبتت أن علينا في هذه اللحظات ضبط النفس والتصرف بمسؤولية وليس بشكل متسرع"، بينما يبدو الوزراء منقسمين حول كيفية التعامل مع تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل.

وتعهد نتنياهو بالقيام "بكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الهدوء والأمان إلى الجنوب".

ومن جهته، رأى وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، وهو من الوزراء الأكثر تطرفاً في الائتلاف الحكومي أن "ضبط النفس بمواجهة إطلاق صواريخ على النساء والأطفال ليس سياسة جيدة".

وأضاف بينيت، في بيان، أن "استراتيجية التهدئة التي تؤدي إلى إضعاف قوة الردع لدينا تسمح لحماس بالمضي قدما تجاه الجولة القادمة".

من جهته، دعا وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، مرة أخرى إلى اتخاذ قرار "إعادة احتلال قطاع غزة"، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ليبرمان دعوته إلى "التدمير الفوري لمصانع الصواريخ والبنى التحتية الإرهابية في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان، أن 15 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، أمس السبت، ووصل أحدها مدينة بئر السبع وتم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية.

وردّ الجيش الإسرائيلي بشنّ عشر غارات جوية على جنوب قطاع غزة دون إيقاع إصابات، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.