واشنطن تتخوف من استخدام الهواتف كـ"عبوات ناسفة"

حذرت واشنطن من تنفيذ عمليات إرهابية عبر استخدام الهواتف الذكية، ودعت شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى الولايات المتحدة إلى تشديد إجراءات تفتيش الهواتف الذكية والأحذية.

وجاءت هذه الإجراءات بعدما حذر مسؤولون استخباراتيون من تطوير القاعدة في اليمن تقنيات جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتفيد معلومات استخبارات عن تطوير القاعدة في اليمن لوسائل تسمح بزرع قنابل في الأحذية يصعب رصدها، إضافة إلى منظومات تسمح بتحويل الهواتف الذكية إلى عبوات ناسفة.

وقد استخدم إرهابيون في الماضي الأحذية لتنفيذ عملياتهم، أبرزهم كان البريطاني ريتشارد ريد، الذي خلال سفره إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2001، حاول إشعال حشوة متفجرة كانت مخبأة في حذائه ولكنه فشل فاعتقل وتمت محاكمته.

كما استخدم الإرهابيون وسائل أخرى لتنفيذ عملياتهم، مثل زرع عبوات في أجسادهم، كما فعل عمر فاروق عبدالمطلب، النيجيري الذي حاول تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في ثيابه الداخلية في ديسمبر 2009، وهو على متن رحلة متجهة من أمستردام إلى ديترويت، ولكنه أيضا فشل بمهمته.

ومن جهته، حاول عبدالله عسيري اغتيال وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، قبل خمس سنوات عندما كان مساعد الوزير آنذاك، عبر تفجير نفسه بعبوة زرعها في أحشائه، لكنه لم يقتل إلا نفسه.