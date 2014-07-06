90 قتيلاً خلال اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

أفاد مراسل "العربية" في اليمن، نقلا عن مصادر عسكرية وقبلية يمنية، أن نحو تسعين قتيلا سقطوا خلال المواجهات العنيفة التي دارت صباح السبت، بين الحوثيين وقوات الجيش ومسلحين قبليين في بعض أحياء مدينة عمران ومحيطيها الشرقي والجنوبي.

وأكدت مصادر طبية، أن ما لا يقل عن 40 قتيلا سقطوا من جماعة الحوثي وقوات الجيش والمسلحين القبليين في الاشتباكات التي دارت في عدد من الأحياء الغربية للمدينة.

وأوضح مسؤول في مستشفى عمران، أن المستشفى استقبل نحو 20 جثة من قتلى الجيش والمسلحين القبليين و60 جريحا إصابات بعضهم خطيرة.

كما سقط 50 آخرون خلال المواجهات في الجهات الجنوبية والشرقية من مدينة عمران، حيث إستهدف طيران الجيش مواقع الحوثيين هناك.

وقال مصدر طبي: "إن المستشفى يعاني من اختناق كبير بسبب ارتفاع عدد الضحايا ومحدودية طاقته الاستيعابية، وتعذر نقل بعض الجرحى إلى صنعاء نتيجة استمرار غلق الطريق الرابط بين عمران والعاصمة صنعاء".

بعض سكان مدينة عمران التي تعاني من انقطاع متواصل للكهرباء وحصار مفرض عليها منذ عدة أسابيع، أكدوا أن جثث عشرات القتلى لا تزال مرمية في بعض شوارع المدينة وعلى الأخص في الأحياء الغربية التي حاول الحوثيون التسلل منها إلى وسط المدينة.

وكان سلاح الجو اليمني، شن صباح السبت عدة غارات على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في الأحياء الشمالية الغربية لمدينة عمران، وعند المدخلين الجنوبي والشرقي لمنع تقدمهم إلى وسط المدينة.