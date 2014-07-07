أميركا تبحث مع البحرين إبعاد مساعد وزير خارجيتها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إن مساعد وزير الخارجية الأميركية، توم مالينوسكي ما زال في البحرين، وإن الإدارة الأميركية على اتصال مع المنامة بشأن المعلومات التي أشارت إلى طرده من البحرين.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت اعتبار توماس مالينوسكي، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، شخصاً غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن هذا القرار صدر بسبب "تدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى، بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذاً لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية التي عقدت في يوليو 2013".

وأضاف البيان أن "مملكة البحرين تؤكد العلاقات المتينة والثابتة مع الولايات المتحدة الأميركية، وضرورة ألا تشوبها مثل هذه الشوائب بما يعكر صفوها وتطورها في مختلف المجالات".