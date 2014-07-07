الهواتف غير المشحونة ممنوعة على الرحلات لأميركا

أعلنت الوكالة الأميركية للنقل الجوي، أمس الأحد، أن المعدات الإلكترونية غير المشحونة بالكهرباء التي يتعذر بالتالي تشغيلها، لن يسمح بها على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة، في بيان، أن المسؤولين الأمنيين "يدققون في جميع المعدات الإلكترونية. في أثناء التفتيش يمكنهم أن يطلبوا من أصحابها تشغيلها، ومن بينها الهواتف المحمولة".

وأضاف البيان أن "الآلات غير المشحونة لن تقبل على متن الطائرة"، كما "قد يخضع المسافر (حاملها) لتفتيش إضافي".

وذكرت الوكالة أن وزير الأمن الداخلي الأميركي، جاي جونسون، أعلن الأربعاء الماضي عن تشديد الأمن في عدد من المطارات. وأكد وزير الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة ستطبق "في الأيام المقبلة" من دون تحديد المطارات المعنية.

وفيما لم تكشف تفاصيل هذه الإجراءات، يوفر البيان الذي نشرته الوكالة الأحد بعض التوضيحات.

ومن جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف قناة "إن. بي. سي" أن السلطات تخشى استخدام الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وغيرها من المعدات الإلكترونية كعبوات.