فرار 63 رهينة من قبضة "بوكو حرام" في نيجيريا

نجحت 63 تلميذة، من أصل 68 كن قد خطفن في يونيو الماضي في نيجيريا في سلسلة هجمات نسبت إلى مجموعة "بوكو حرام" في شمال شرق البلاد، في الفرار من الخاطفين، حسب ما أعلنه مصدر أمني نيجيري أمس الأحد.

وأكد المصدر الأمني الكبير في مايدوغوي، كبرى مدن ولاية بورنو، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس" فرار 63 رهينة مساء الجمعة الماضية.

ومن ناحيته، قال ممثل للميليشيات المحلية في ولاية بورنو يتعاون بشكل وثيق مع قوات الأمن: "علمت من زملائي في منطقة دامبوا أن حوالي 63 امرأة وتلميذة نجحن في الفرار وعدن إلى منازلهن".

وأوضح أنهن قمنا بهذا العمل الشجاع عندما كان الخاطفون متغيبين عن المكان للقيام بعملية.

وكان مسؤول في دامبوا قال بعد عملية الخطف إن بعض البنات المخطوفات تتراوح أعمارهن بين 3 و12 سنة.

ووقعت مواجهات بين المتمردين والجيش مساء الجمعة بعد هجوم شنه المتمردون على مدينة دامبوا قتل خلاله أكثر من 50 منهم، حسب الجيش.