لبنان: دعوى ضد فرنسيين.. وسعودي مطلوب ببلده

ادعى القضاء اللبناني الاثنين على مواطنين فرنسيين أحدهما فار، ومواطن سعودي موقوف، مطلوب في بلده، بالإضافة إلى 26 شخصاً آخرين، بجرم الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" والتحضير لعمليات انتحارية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية السعودي والفرنسي في يونيو بناء على معلومات من الاستخبارات الأميركية عن التحضير لأعمال "إرهابية"، وتزامنت التوقيفات مع ثلاثة تفجيرات انتحارية خلال أقل من أسبوع.

وقال المصدر القضائي "ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على 28 شخصاً بينهم سعودي، واثنان يحملان الجنسية الفرنسية أحدهما فار والثاني موقوف، بجرم الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بهدف القيام بأعمال إرهابية وشراء قذائف وصواعق ومواد متفجرة وصنع أحزمة ناسفة وتحضير أشخاص للقيام بأعمال انغماسية والقيام بأعمال تدريب على أعمال انتحارية انغماسية".

وبحسب العبارات التي تستخدمها المجموعات الجهادية، فإن "الانغماسي" هو الشخص المكلف بتنفيذ عملية انتحارية تقضي بأن يهاجم الهدف بالسلاح ويطلق النار قبل تفجير نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وبين المدعى عليهم وهم خمسة لبنانيين موقوفون، ولم يحدد جنسيات المدعى عليهم الآخرين. وأشار المصدر إلى أن مفوض الحكومة أحال الموقوفين السبعة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا لاستجوابهم.

وأوقف المدعى عليه الفرنسي خلال مداهمة فندق في منطقة الحمرا في غرب بيروت في 20 يونيو.

وفي اليوم نفسه، فجر انتحاري نفسه على حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر (شرقاً) بعد الاشتباه به، ما تسبب بمقتل عنصر أمني، وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية نبأ اعتقال أحد مواطنيها.

ووقع تفجير ثان منتصف ليل 23-24 يونيو على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي، وأدى إلى مقتل عنصر أمني حاول توقيف الانتحاري بعد الاشتباه به.

وفي25 يونيو، وخلال مداهمة القوى الأمنية فندقاً في منطقة الروشة في غرب بيروت، قام انتحاري سعودي بتفجير نفسه فور وصول القوى الأمنية إلى غرفته، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم السعودي الموقوف، الذي كان نزيل الغرفة نفسها مع الانتحاري.

وسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" خلال الأسابيع الماضية على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه، ووسع سيطرته على مناطق في شرق سوريا وشمالها.

وأعلن الأسبوع الماضي تغيير اسمه إلى "الدولة الإسلامية" وإقامة "الخلافة الإسلامية"، وعلى رأسها زعيم التنظيم المعروف بـ"أبوبكر البغدادي".