الأردن: لواء الصحراء جاهز لصد أي اعتداء

أعلن الأردن عن استحداث قيادة أمنية جديدة تحت اسم لواء الصحراء، مكونة من مرتبات الأمن العام، تتولى واجب الضبط والسيطرة ضمن مناطق البادية المحاذية للحدود الشرقية الشمالية مع العراق وسوريا، لمساندة قوات حرس الحدود التابعة للجيش المنتشرة هناك.

وقال وزير الداخلية، حسين المجالي، إن المملكة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات للعبث بأمنها واستقرارها، وإن قواتها العسكرية والأمنية في أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق لمنع أي اعتداء على أي من حدودها المسيطر عليها بالكامل.

وأشار إلى أن المملكة لم تتعامل مع أية وقائع على حدودها الشرقية في ظل ما تشهده العراق من أحداث منذ الشهر الماضي.