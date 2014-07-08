اليمن.. مئات القتلى في مواجهات بين الجيش والحوثيين

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن أن عدد القتلى في المواجهات مع جماعات الحوثي في عمران وهمدان شمال العاصمة اليمنية ارتفع إلى أكثر من 300 قتيلاً خلال الأيام الثلاث الماضية.

وأكد مصدر عسكري لقناة "العربية" أن مواجهات عنيفة من قوات الجيش والحوثيين دارت على امتداد الطريق الرابط بين صنعاء وعمران, ونفذ سلاح الجو عدة غارات على مواقع الحوثيين في الجهة الشرقية في عمران.

كما تواصلت الاشتباكات بين مسلحين قبليين من رجال الجيش وخلايا حوثية داخل شوراع عمران نتج عنها سقوط عشرات القتلى, كما أكد شهود عيان أن جثث القتلى مرمية في الشوارع بعد امتلاء المستشفيات لضعف الطاقة الاستيعابية لها.

