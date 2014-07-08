200 غارة إسرائيلية على غزة أوقعت 22 قتيلا

شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ونفذت أكثر من 200 غارة أوقعت اليوم الثلاثاء 22 قتيلا، بينهم 6 أطفال، بحسب مراقب فلسطين في الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور.

وقصفت إسرائيل حوالي 50 هدفا بينهم منازل في حملة تهدف إلى إنهاء إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وحث الجيش الإسرائيليين المقيمين في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترا من قطاع غزة على البقاء قرب مناطق تتوفر لها الحماية وأمر بإغلاق المخيمات الصيفية كإجراء وقائي من نيران الصواريخ.

وقال الجيش إنه استهدف 50 موقعا في هجمات جوية وبحرية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل قصفت أكثر من 30 هدفا في أقل من ساعة.

قبل الفجر بما في ذلك منزلان في قطاع غزة أحدهما قال أحد الجيران إنه ملك لعضو بحماس.

وقالت كتائب عز الدين القسام، في كلمة بثتها، إن إسرائيل تنكرت لكل الاتفاقات، ونقضت كل الوعود التي تقضي بوقف إطلاق النيران.

وأضافت الكتائب "سنوسع دائرة استهدافنا في حال لم توقف إسرائيل قصف غزة". كما أعلنت عن تفجير نفق أسفل موقع كرم أبو سالم الإسرائيلي.

كتائب القسام: سنوسع دائرة استهدافنا إذا لم يتوقف القصف To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأصيب تسعة أشخاص بجروح ناتجة عن شظايا. ولم ترد تقارير عن إصابات أخرى لأن من المعتقد أن المباني التي استهدفت جرى إخلاؤها قبل الهجمات.

وقال شهود إن منزلا تعرض للقصف في خان يونس سوي بالأرض. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن تسعة أشخاص من الجيران أصيبوا نتيجة الحطام الناجم عن الهجوم.

وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية إن عائلة بمنزل استهدف تلقت اتصالا من ضابط مخابرات إسرائيلي طالبها بمغادرة المنزل لأنه سيتعرض للقصف وإن العائلة تركت المنزل في الوقت المناسب.

جثث فلسطينيين في مشفى غزة ‹ › طفل اصيب في وجهه اثر قصف منزله في غزة ‹ › نقل مصابين الغارات الاسرائيلية الى مشافي غزة ‹ › مبنى سوته الطائرات الاسرائيلية بالأرض في غارة على قطاع غزة ‹ › غارة جوية اسرائيلية على منازل المدنيين في غزة ‹ › غارة على سيارة فلسطينية في غزة خلفت 3 قتلى ‹ › منزل مدمر في غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ ›

وأعلن المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر أن إسرائيل تستعد لإمكانية إرسال قوات برية إلى غزة في إطار "عملية الجرف الصامد".

وقال ليرنر للصحفيين "نعزز القوات لنتمكن من تعبئتها إذا لزم الأمر. لا نعتقد أن ذلك سيحدث على الفور ولكن لدينا ضوء أخضر لتجنيد المزيد من قوات الاحتياط لنتمكن من تنفيذ مهمة برية".

وهدد الجناح العسكري لحماس برد "مزلزل" على الهجمات الإسرائيلية وقال إنه أطلق صاروخا على بلدة في جنوب إسرائيل.

وأدانت حماس في بيان قصف إسرائيل للمنازل قائلة إنه "يتجاوز كل الخطوط الحمراء" وهددت بإطلاق صواريخ لمسافات أبعد. وقال نشطاء

بالحركة "سنرد بتوسيع نطاق أهدافنا".

وقال ليرنر إن نشطاء في غزة أطلقوا أكثر من 80 صاروخا على إسرائيل أمس الاثنين وقال مسؤولون عسكريون إن ما يربو على 200

صاروخ أطلقت على إسرائيل على مدى الثلاثين يوما الماضية.

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر أمس الاثنين تكثيف الهجمات الجوية على النشطاء في غزة. وقالت مصادر سياسية إن المجلس لم يصل إلى حد اتخاذ قرار بهجوم بري في الوقت الراهن.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق "بعمل كل ما هو ضروري" لإعادة الهدوء إلى البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

لكنه حذر في الوقت ذاته من الاندفاع نحو مواجهة أوسع مع حماس التي يمكن لترسانتها من الصواريخ الطويلة المدى أن تصل إلى قلب إسرائيل وعاصمتها الاقتصادية تل أبيب.