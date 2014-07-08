كيري يحذر من محاولة الاستيلاء على السلطة بأفغانستان

حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء من اي محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير مشروع في افغانستان، مهدداً بقطع المساعدة المالية والامنية عن البلاد.



وقال كيري خلال محطة في طوكيو لدواع فنية في طريقه إلى بكين أن "أي عمل يهدف إلى الاستيلاء على السلطة بوسائل خارجة عن القانون سيكلف افغانستان الدعم المالي والامني من قبل الولايات المتحدة والاسرة الدولية" وذلك في وقت اتشهد افغانستان تصعيدا في التوتر بين المرشحين للرئاسة الافغانية على خلفية اتهامات بحصول عمليات تزوير.



وقال كيري "أخذت علماً بقلق شديد بتقارير تفيد عن احتجاجات في افغانستان .. أن الولايات المتحدة تنتظر من الهيئات الانتخابية الافغانية أن تجري تدقيقا شاملا ومعمقا في كل المزاعم المعقولة بحصول مخالفات". كما دعا "جميع القادة الافغان إلى الحفاظ على الهدوء لحماية التقدم الذي تحقق خلال العقد الأخير والحفاظ على ثقة الشعب الافغاني".



وأفادت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في افغانستان الاثنين أن الخبير الاقتصادي اشرف غني متقدم جامعا 56,4 % من الاصوات، غير ان خصمه عبدالله عبدالله (43,5 %) يرفض هذه النتائج مؤكدا أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير مكثفة.



ولم يبدد إعلان هذه النتائج الذي أرجىء مراراً الالتباس القائم حول الانتخابات التي يرفض عبدالله الاعتراف بنتائجها من دون تدقيق واسع في عمليات التزوير التي يعتبر أنها قد تسلبه فوزه بعدما تقدم بفارق كبير في الدورة الانتخابية الاولى.



وقال مجيب رحمن رحيمي المتحدث باسم عبدالله لفرانس برس ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية تشكل مساسا بارادة الشعب"، لافتا إلى انه لدى اعلان النتائج قطع فريقه الاتصالات التي اجراها في الايام الاخيرة مع فريق المرشح المنافس.

