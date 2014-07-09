إسرائيل تغتال قياديا بالجهاد الإسلامي وأسرته في غارة

قال مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل اغتالت ناشطا قياديا بحركة الجهاد الاسلامي وخمسة من افراد عائلته في ضربة جوية بشمال قطاع غزة في وقت متأخر ليل الثلاثاء.



وذكرت متحدثة عسكرية اسرائيلية انها ليس لديها تفاصيل عن الهجوم.



وأفادت وسائل اعلام تابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ووزارة الداخلية في غزة أن حافظ حمد وشقيقيه ووالديه قتلوا عندما قصف منزلهم في ضربة جوية في بلدة بيت حانون بشمال القطاع. وقتلت ايضا امرأة لم تعرف هويتها في المنزل.

ووبهذا يرتفع الي 22 على الاقل عدد القتلى في قطاع غزة منذ ان اطلقت اسرئيل عملية عسكرية اليوم الثلاثاء. ومن بين القتلى اربعة مسلحين من حماس وقياديا بارزا بالجهاد الاسلامي و17 مدنيا من بينهم سبعة أطفال.

