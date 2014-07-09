الأردن يدين عدوان إسرائيل "الوحشي" على غزة

دانت الحكومة الأردنية بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت الثلاثاء إلى مقتل 28 فلسطينياً على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، مطالبة إسرائيل بوقف "الاعتداء الوحشي" فوراً.

وأعرب محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان عن "شجب الحكومة وإدانتها للعدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة" محذرا من "آثار الاعتداء الوحشي وما قد يجره من انعكاسات سلبية على القطاع والمنطقة باسرها".

وطالب بوقفه فورا والابتعاد عن كل أشكال التصعيد والتحريض، داعيا المجتمع الدولي الى التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي.

وأكد المومني أن "الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل موقعة عام 1994.

وقتل 28 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 200 آخرين الثلاثاء في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في إطار عملية عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع.

وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الجرف الصامد" وشن عشرات الغارات الجوية على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو خمسين صاروخا أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل منذ منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، في حين قصف الطيران الإسرائيلي "150 موقعا إرهابيا" في القطاع.