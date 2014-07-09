عباس ينسق مع السيسي ويتعهد بحماية دولية للفلسطينيين

وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء، بالعمل على "وقف إطلاق نار فوري وبأسرع وقت" على غزة، وذلك خلال اتصال جرى بينهما. فيما تعهد الرئيس الفلسطيني بتصعيد دولي ضد تل أبيب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية أن الرئيس عباس "قدم للرئيس السيسي في الاتصال الهاتفي شرحا عن التصعيد الإسرائيلي على غزة".

وقالت إن الرئيس السيسي أكد لعباس "حرص مصر على سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب القطاع هذا الهجوم الخطير ووقف التصعيد من أجل العمل على التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

وإلىى ذلك، قال عباس مساء الثلاثاء ان "السلطة الفلسطينية ستتوجه الى كل المنظمات والمؤسسات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني".



ودعا عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، الشعب الفلسطيني الى الوحدة والتماسك.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية على أهداف في غزة منذ يومين، أدت حتى الآن إلى مقتل 22 فلسطينيا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي الوقت ذاته، صعدت المجموعات المسلحة في غزة من إطلاق مكثف لصواريخ من غزة نحو أهداف إسرائيلية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، مساء الثلاثاء، أنها قصفت حيفا والقدس وتل أبيب بالصواريخ.