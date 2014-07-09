العثور على 53 جثة مجهولة الهوية جنوب بغداد

عثرت الشرطة العراقية الأربعاء، على 53 جثة مجهولة الهوية داخل أحد البساتين الواقعة جنوب غرب مدينة الحلة كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية.

وأوضحت المصادر أن، "جميع الجثث هي لرجال مجهولي الهوية، وقضوا بطلقات نارية بالرأس والصدر، ولا تزال أيديهم مقيدة إلى الخلف".

وعثر على الجثث ملقاة في بستان في منطقة الخميسية وبدت متفسخة وقد مر عليها حوالي أسبوع.

ولم تعرف أسباب مقتل هؤلاء الرجال، بحسب المصادر لكن المناطق المحيطة بمدينة بابل شهدت هجمات متكررة خلال الهجوم الذي قاده الجهاديون خلال الشهر الماضي وسيطر على مساحات شاسعة، شمال وغرب العراق.

وتعرضت القوات العراقية في بداية الهجوم لهزيمة فادحة لكنها استعادت المبادرة وبدأت صد الهجوم والتقدم لاسترجاع الأراضي التي خرجت عن سيطرتها بالكامل.

