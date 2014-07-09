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بالصور.. أنواع الصواريخ التي تمتلكها "كتائب القسام"

المصدر: دبي – بديع يونس
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أطلقت صورايخ من غزة باتجاه إسرائيل، وغارات جوية في الموازاة على القطاع. بعض صواريخ غزة، وصلت الى حيفا وشكلت مفاجأة لتل أبيب، قبل أن تُعلن الأخيرة أنّه لا يزال هناك عشرات الصواريخ طويلة المدى في القطاع.

وتستعرض "العربية.نت" أبرز الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون لمهاجمة المناطق الإسرائيلية انطلاقا من غزة.

صواريخ القسام صواريخ القسام
صاروخ M75 كتائب القسام صاروخ M75 كتائب القسام
صاروخ M75 كتائب القسام صاروخ M75 كتائب القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام
صواريخ القسام صواريخ القسام

هذا فضلا عن صواريخ محلية بدائية أخرى، مثل صاروخ "القسام"، كما تم تطوير أكثر من جيل أبرزها الجيلين الثالث والرابع التي يتراوح مداها بين 5 الى 15 كم.

هذه الصواريخ هي الأبرز في الميدان اليوم، ضمن حرب الصواريخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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