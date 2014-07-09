بالصور.. أنواع الصواريخ التي تمتلكها "كتائب القسام"

أطلقت صورايخ من غزة باتجاه إسرائيل، وغارات جوية في الموازاة على القطاع. بعض صواريخ غزة، وصلت الى حيفا وشكلت مفاجأة لتل أبيب، قبل أن تُعلن الأخيرة أنّه لا يزال هناك عشرات الصواريخ طويلة المدى في القطاع.

وتستعرض "العربية.نت" أبرز الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون لمهاجمة المناطق الإسرائيلية انطلاقا من غزة.

هذا فضلا عن صواريخ محلية بدائية أخرى، مثل صاروخ "القسام"، كما تم تطوير أكثر من جيل أبرزها الجيلين الثالث والرابع التي يتراوح مداها بين 5 الى 15 كم.

هذه الصواريخ هي الأبرز في الميدان اليوم، ضمن حرب الصواريخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين.