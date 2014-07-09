سقوط صاروخين من غزة قرب مفاعل ديمونا النووي

سقط صاروخان اطلقا من قطاع غزة على بلدة ديمونا جنوب اسرائيل حيث يوجد مفاعل نووي، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء.



وكتب الجيش على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قبل دقائق، أطلق.... فلسطينيون ثلاثة صواريخ على ديمونا، وقع اثنان في مناطق مفتوحة بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية الآخر".



وتبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان اطلاق الصواريخ حيث اكدت في بيان "اطلاق ثلاثة صواريخ من طراز ام 75 على ديمونا" في اشارة الى صواريخ يصل مداها الى نحو 80 كيلومترا.



ويوجد مفاعلان نوويان في اسرائيل احدهما ديمونا في صحراء النقب والآخر في ناحل سوريك غرب القدس.



ويعتقد أن الدولة العبرية تمتلك نحو 200 راس نووي ولكنها لم تؤكد ذلك ابدا او تنف هذه المعلومات.



وطالب علماء وسياسيون دوما باغلاق موقع ديمونا الذي يزيد عمره عن خمسين عاما لان عمره يزيد من خطر وقوع حوادث فيه.





