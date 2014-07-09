مقتل ناشطين فلسطينيين حاولا الوصول الى جنوب اسرائيل

قتل الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء ناشطين فلسطينيين من غزة بينما كانا يحاولان الوصول عبر البحر الى اسرائيل، في المكان الذي قتل فيه اربعة فلسطينيين امس في محاولة مماثلة، كما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة.



وقالت الاذاعة ان "مسلحين خرجا من المياه في المكان نفسه تقريبا للحادث الذي وقع قبل 24 ساعة". واضافت ان "عناصر من الكشافة من الجيش رصدوهما وتلا ذلك اطلاق نار انتهى بمقتلهما".

وفي حادث آخر، أعلن الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان طفلة وامرأة قتلتا في غارة جوية اسرائيلية استهدفت منطقة الانفاق في رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود بين القطاع ومصر مساء اليوم الاربعاء.



وصرح القدرة "قُتلت الطفلة مريم العرجا وتبلغ من العمر 10 اعوام، وامراة هي سلمية العرجا 60 عاما، اثر اصابتهما بشظايا صاروخ اطلقته طائرات الاحتلال قرب منزلهما في رفح".

وأكد ان سبعة مواطنين اخرين اصيبوا في الغارة نفسها.

وقال مصدر امني في رفح ان "طائرات اف 16 الحربية اطلقت عدة صواريخ في منطقة الانفاق الحدودية، واصيبت عدة منازل بشظايا الصواريخ ما ادى الى مقتل المرأة والطفلة".