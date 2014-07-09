5 صواريخ نحو تل أبيب.. وصفارات الإنذار تدوي من جديد

أطلقت 5 صواريخ على الأقل صباح الأربعاء في اتجاه تل ابيب وضواحيها حيث دوت صفارات الإنذار.

وقال مراسل "العربية" إنه تم اعتراض خمسة صواريخ بعيدة المدى فوق تل أبيب ومناطق مجاورة، وسقط جزء من صاروخ في شارع في مدينة نس تصيونا وسط إسرائيل وجزء من صاروخ في محيط مدينة حولون قضاء تل أبيب.

وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق مدينة عسقلان جنوب إسرائيل وسديروت المتاخمة لحدود القطاع، ولم تسجل إصابات أو أضرار.

وسجل انخفاض منذ ساعات الفجر في إطلاق الصواريخ من غزة، لكن التوقعات بأن يستأنف في الساعات المقبلة، وأمس أطلق ١٦٠ صاروخا من غزة تجاه إسرائيل، اعترضت القبة الحديدية ٤٠ صاروخا، وشنت إسرائيل ٢٧٠ غارة على غزة.

وسجل أمس أبعد مدى للاستهداف الصاروخي، فاجأ الإسرائيليين، ١١٠ كيلومترات، حيث سقط صاروخ في الخضيرة (لم تسقط صواريخ في حيفا بحسب الإسرائيليين)، وتبين أن الصاروخ المستخدم هو صاروخ سوري يصل مداه حتى ١٦٠ كيلومترا، لم تكن إسرائيل تعلم بوجوده.

وكانت هناك محاولتان لتنفيذ هجمات من قبل كتائب القسام داخل الأراضي الإسرائيلية، تسلل عبر البحر الى شاطئ زيكيم، قرب القاعدة العسكرية، حيث تم قتل المهاجمين الأربعة من خلال استهداف من البحرية الإسرائيلية.

العملية الثانية كانت في كرم ابو سالم، وتقول إسرائيل إنها أحبطت وكانت العملية بمحاولة التسلل لمستوطنة لأسر جنود.

يذكر أن إسرائيل كانت نشرت سبع بطاريات من منظومة القبة الحديدية في جنوب ووسط إسرائيل بالإضافة إلى بطاريتي بات يؤت.

